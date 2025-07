Spara alla festa dei bimbi e uccide una donna Il 70enne forse irritato per il rumore

Una tragica sparatoria ha scosso la periferia di Marotta, dove un 70enne ha aperto il fuoco durante una festa di bambini, uccidendo una donna e ferendone un'altra. La vittima, Griselda Cassia Nunez, era una nonna dolce e amata, ancora sconvolta da questa terribile perdita. La comunità si interroga sulle cause di un gesto così drammatico, mentre le indagini cercano di chiarire le motivazioni di un gesto che ha lasciato tutti sgomenti.

Una donna assassinata e un'altra ferita solo superficialmente al volto a all'addome. √Č questo il tragico bilancio della sparatoria avvenuta intorno alle 21 di ieri sera in una casa di campagna in via Sterpettine, alla periferia di Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. La vittima si chiamava Griselda Cassia Nunez, 44 anni, nonna di una bambina di 5 anni. La donna era in casa a festeggiare un compleanno con altri quattro piccoli amici della nipote. Ferita la figlia della vittima. Presente anche la figlia di 28 anni, mamma della bambina, Kenia Cassia Vaca, che √® stata colpita al viso e al torace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Spara alla festa dei bimbi e uccide una donna. "Il 70enne forse irritato per il rumore"

In questa notizia si parla di: donna - spara - festa - bimbi

Otranto, anziano spara alla moglie e poi si suicida. La donna è ricoverata in gravissime condizioni - Tragedia ad Otranto, dove un uomo di 85 anni, Aldo Brigante, ha sparato alla moglie 82enne per poi togliersi la vita.

Animabimbo animazione battesimo Presenti con la nostra super animazione presso l’agriturismo oasi kadir per il battesimo del piccolo e dolce Mattia!! Assistenza al pasto Giochi Sfide Mini trucca bimbi Giro in fattoria Per info&prenotazioni i Vai su Facebook

Entra in un casolare dove c'è la festa di compleanno di una bambina, spara e uccide una donna. Poi si barrica dentro; Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre di bimba festeggiata; Pesaro, vicino irrompe e spara tra i bimbi alla festa di compleanno a Marotta: uccisa la nonna della festeggiata.

Spara alla festa dei bimbi, forse ha ucciso per il rumore - Una donna uccisa, la cognata dell'omicida, e un'altra ferita solo superficialmente al volto e all'addome da colpi di pistola. Scrive ansa.it

Spara alla festa dei bimbi e uccide una donna. "Il 70enne forse irritato per il rumore" - L'uomo è stato poi arrestato in flagranza dai carabinieri dopo ... Come scrive ilgiornale.it