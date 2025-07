Esiti scrutini ed esami scuola media | comunicazione in Anagrafe studenti entro il 14 luglio

Entro il 14 luglio, tutte le scuole sono chiamate a completare l’inserimento dei dati sugli esiti degli scrutini e degli esami finali nel sistema SIDI, garantendo così una gestione efficace e trasparente delle informazioni. La comunicazione tempestiva permette di rispettare le scadenze imposte dal Ministero dell’Istruzione, assicurando un flusso di dati preciso e aggiornato. Una corretta registrazione è fondamentale per una gestione scolastica efficiente e per la trasparenza verso studenti e famiglie.

Entro il 14 luglio, tutte le istituzioni scolastiche devono completare l’inserimento nel sistema SIDI dei dati relativi agli scrutini analitici finali per ogni ordine e grado. La tempistica è stata trasmessa con nota MIM n. 3910 dell'11 giugno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scrutini - scuola - entro - luglio

Scrutini finali per la scuola primaria, in allegato un modello di verbale - In vista degli scrutini finali del secondo quadrimestre, si trasmette il modello ufficiale di verbale per la scuola primaria.

8 LUGLIO 1978 VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16° scrutinio Presenti e votanti: 995, Astenuti: 0 Ottengono voti: Pertini 832 De Martino 9 Fanfani 7 Amdendola 4 Messina 3 Giolitti 2 La Malfa 2 Rossi Paolo 2 Schede bi Vai su Facebook

Comunicazione degli esiti finali di scrutini ed esami del primo ciclo; Prove giudizio sospeso studenti secondaria II grado entro il 31 agosto: docenti non possono chiedere ferie nel periodo indicato; Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per i triennalisti – Scadenza 8 luglio.

Il contenzioso negli scrutini: quadro normativo, giurisprudenza e responsabilità scolastiche - Il periodo degli scrutini, momento culminante del percorso valutativo dell’anno scolastico, rappresenta una fase particolarmente delicata e, al tempo stesso, potenzialmente foriera di contenziosi giur ... Come scrive orizzontescuola.it

Scrutini e proroghe dei contratti, ecco cosa devono sapere i supplenti - Scopri i dettagli su scrutini e proroghe dei contratti per i docenti supplenti e le regole applicabili durante l'anno scolastico. Segnala informazionescuola.it