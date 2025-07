Mediaset il Progetto Kids punta a rivoluzionare Italia 2 con gli anime in prima serata

Mediaset sta per rivoluzionare il panorama televisivo italiano con il "Progetto Kids", un'iniziativa che porta gli anime in prima serata su Italia 2. Con un piano ambizioso per il 2025/26, già da questa estate vedremo il debutto di titoli iconici come One Piece e My Hero Academia, segnando un nuovo capitolo nell'intrattenimento per tutta la famiglia. Questa strategia punta a catturare l'immaginazione del pubblico giovane e non solo, trasformando Italia 2 in un vero e proprio hub di cultura anime.

Mediaset ha annunciato la sua graduale innovazione per il 202526, che parte già da questa estate: una delle novità della prima serata include "il progetto Kids", che potrebbe prevedere titoli anime famosi. Mediaset annuncia una svolta strategica per la stagione 202526, con il debutto del "Progetto Kids" già da luglio. Tra le novità , il ritorno in prima TV di anime iconici come One Piece e My Hero Academia, e la trasformazione di Italia 2 in un canale interamente dedicato all'animazione giapponese, grazie anche a collaborazioni con Yamato Video e Crunchyroll. Mediaset riparte con gli anime in prima serata Mentre le giornate si fanno torride, Mediaset rinfresca il palinsesto con il nuovo "Progetto Kids, pronto a colorare la stagione estiva 2025, aprendo la strada a una trasformazione ben più ampia attesa per il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mediaset, il “Progetto Kids” punta a rivoluzionare Italia 2 con gli anime in prima serata

In questa notizia si parla di: anime - mediaset - progetto - kids

Che campioni Holly e Benji su Mediaset Infinity: quando arriva in streaming gratis l'anime cult - Sei pronto a rivivere le emozioni di Holly e Benji? Tra pochi giorni su Mediaset Infinity arriverà in streaming gratuito uno dei simboli dell'animazione sportiva degli anni '80 e '90.

Oggi Mediaset ha svelato i palinsesti 2025/2026, e per quello che riguarda "il nostro settore" preferito, ecco alcune notizie Progetto Kids: annunciato come grande novità dedicata al pubblico più giovane, ma ancora top secret, cosa potrebbe riguardare? a Vai su Facebook

Mediaset, il “Progetto Kids” punta a rivoluzionare Italia 2 con gli anime in prima serata; Mediaset lancia il progetto kids e trasforma Italia 2 in un canale dedicato agli anime per la stagione 2025/26; Italia 2 si trasforma: Mediaset lancia un canale dedicato agli anime per i più giovani nella stagione 2025/26.

Mediaset, il “Progetto Kids” punta a rivoluzionare Italia 2 con gli anime in prima serata - Mediaset annuncia una svolta strategica per la stagione 2025/26, con il debutto del "Progetto Kids" già da luglio. Segnala msn.com

Gli anime giapponesi disponibili su Mediaset Infinity - MovieTele.it - Su Mediaset Infinity sono disponibili i più amati anime giapponesi che hanno fatto la storia delle serie animate sulle reti italiane e non solo. Da movietele.it