Spara alla festa dei bimbi forse ha ucciso per il rumore

Una tranquilla festa di bambini si è trasformata in una tragedia insesperata, quando un gesto folle ha spezzato vite innocenti. Sandro Spingardi, 70 anni, ha sparato in un momento di tensione, lasciando dietro di sé dolore e sgomento nella comunità di Marotta. Un episodio che ribadisce come i futili motivi possano scatenare tragedie irreparabili. La vicenda, ancora sotto shock, ci invita a riflettere sull'importanza di risolvere i conflitti con dialogo e calma.

Sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchie ruggini, a innescare la lite durante una festa con dei bambini e il folle gesto di Sandro Spingardi, 70 anni, che ieri verso le 21 alla periferia di Marotta (Pesaro Urbino) ha sparato e ucciso la cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni, di origine boliviana, e ha ferito la figlia 28enne di lei, Kenia Cassia Vaca. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza dai carabinieri dopo essersi barricato in un capanno degli attrezzi vicino a una casa di campagna. Nessun altro è rimasto ferito nella sparatoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spara alla festa dei bimbi, forse ha ucciso per il rumore

