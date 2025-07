Hai spento i motori? No il dialogo tra piloti prima dello schianto Air India | sospetto difetto agli interruttori

Un silenzio inquietante avvolge le ultime parole tra i piloti del volo Air India prima dello schianto ad Ahmedabad. La registrazione della scatola nera rivela un momento di forte confusione, con gli interruttori del carburante che si spengono e si riaccendono in rapida successione. Cosa ha scatenato questa catena di errori? La verità potrebbe risiedere in un difetto nascosto agli interruttori, e la ricerca continua.

La conversazione tra i piloti del volo Air India precipitato ad Ahmedabad, registrata dalla scatola nera, conferma il momento di confusione a bordo del Boeing 787 Dreamliner negli attimi immediatamente precedenti all’incidente aereo. Gli interruttori del carburante sono passati a "off" uno dopo l'altro in un secondo, i piloti li hanno riaccesi in dieci secondi ma era troppo tardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it