Tanta paura per la salute del nuovo Papa | che sta succedendo a Leone XIV? Ecco la verità

La salute di Papa Leone XIV preoccupa i fedeli e gli esperti: si parla di una possibile pausa o di problemi di salute. Ma cosa sta davvero succedendo dietro le quinte? Scopriamo insieme i dettagli su questo momento delicato che sta scuotendo il mondo religioso e non solo, svelando anche curiosità sorprendenti sulla sua famiglia e le sue abitudini. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Leone XIV si ritira per un breve periodo nella residenza estiva di Castel Gandolfo: vacanza oppure problemi di salute? Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Sapevate che Papa Leone è parente di una delle cantanti piĂą famose al mondo? Ecco di chi si tratta Secondo un caro amico, Papa Leone XIV sta affrontando ritmi di lavoro estenuanti che lo stanno portando a rischio stress. La persona molto vicina all’attuale Pontefice è padre Alejandro Moral,  priore degli Agostiniani che lo conosce veramente bene. Probabilmente le vacanze a Castel Gandolfo serviranno a Leone XIV per riprendere fiato, ma non per smettere di lavorare. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tanta paura per la salute del nuovo Papa: che sta succedendo a Leone XIV? Ecco la veritĂ

