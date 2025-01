Panorama.it - Crack Fwu: 100mila italiani coinvolti per 300 milioni di euro

Il salvataggio di Fwu è fallito e nelassicurativo lussemburghese sonoanche, con polizze vita, per un controvalore di circa 300di. Il colpo arriva dopo il casovita e il salvataggio in extremis nel 2023 dei 400mila clienti con l’intervento dei cinque big assicurativie la “nascita” di Cronos Vita.L’Autorità di vigilanza lussemburghese Commissariat aux Assurances (Caa) ha annunciato ufficialmente che il piano di rientro di Fwu è fallito e che è stato chiesto al tribunale del Lussemburgo lo scioglimento e messa in liquidazione della compagnia. Fondata nel 2006, Fwu Life è un operatore specializzato nel settore delle polizze vita, con particolare attenzione alle polizze unit linked, legate quindi all’andamento di fondi di investimento.