Cos’è e cosa fa un pommelier, il sommelier del sidro

Inserito tra i nuovi termini della lingua italiana nel Libro dell’Anno Treccani 2024, il “”,del, è una figura relativamente nuova nel nostro Paese, dove la bevanda ha ancora molta strada da fare per inserirsi nei menu di bar e ristoranti. Iperò in Italia ci sono, pochi ma appassionati, in genere giovani, formati all’estero e fieri di mettere a servizio le proprie competenze per ampliare la conoscenza e la diffusione di un prodotto che, come sottolineano, in realtà non è affatto nuovo per la cultura agricola di molte regioni della penisola.Linkiesta Gastronomika ha chiesto a due di loro come si diventae inconsiste il loro lavoro.Iin ItaliaMettiamo le cose in chiaro, quando si parla di(la bevanda che si ottiene dal succo di mela o di pera fermentato) e diin Italia si fa riferimento a una nicchia, ma va detto anche che negli ultimi anni questa piccola porzione di bevande alcoliche sta trovando terreno fertile, grazie alla curiosità dei consumatori più giovani, alla gradazione relativamente bassa e all’intraprendenza di tanti piccoli produttori e comunicatori.