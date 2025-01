Biccy.it - Cosa nascondono i gieffini? “Chiudete tutto velocemente”

Leggi su Biccy.it

Da quando Luca Calvani ha smascherato Lorenzo Spolverato, rivelando che il modello ha usato un cellulare durante la sua trasferta spagnola al Gran Hermano, nella casa del Grande Fratello si respira un’aria tesissima. In questa storia sono coinvolti diversi, perché Luca ha saputo di questa violazione del regolamento da alcuni coinquilini.Che? La strana reazione di MariaVittoria.Lorenzo invece di correre in confessionale con la coda tra le gambe, dopo essere stato smascherato da Luca è sbottato con fare spavaldo: “Luca da dove viene fuori questa? Chi ha parlato? Non hai il coraggio di dire? Tira fuori la verità, vai avanti. Guarda come scappi, scappi da me. Com’è andata aldell’engagement. Vieni in confessionale con me! MariaVittoria tirala fuori tu, Luca ha fatto il tuo nome.