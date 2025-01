Unlimitednews.it - Conte “Juve osso duro, noi avanti nel nostro percorso”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Napoli-non è normale per i napoletani? Ho percepito che anche Atalanta-Napoli non è normale come col Verona e con la Roma. Per tante cose non è che ci sia una partita in particolare. Noi dobbiamo considerare ogni partita la partita. Racchiude i tre punti, bisogna continuare a mettere fieno in cascina. Sono gare come quella di Bergamo che servono per l’autostima, la fiducia. Per capire a che punto stiamo. Sapendo che l’indice di difficoltà è altissimo. Laè une non a caso non ha mai perso”, l’ha detto Antonioall’antivigilia della sfida con lantus in programma sabato al Maradona. “Il mercato? Ogni finestra può migliorare. Se non adesso o a giugno, si dovrà fare. Vogliamo tornare in Europa e quando sarà il momento affronteremo il discorso.