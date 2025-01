Napolipiu.com - Conte carica il Napoli: “Servono rinforzi per l’Europa, ma questa squadra può far male alla Juve”

il: “per, mapuò far”">Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampavigilia del big match contro lantus: dal mercato al percorso di crescita, tutte le dichiarazioni da Castel Volturno.La vigilia dintus si accende con le parole di Antonio. Nella conferenza stampa a Castel Volturno, il tecnico azzurro ha analizzato il momento della, partendo dal suo passato in bianconero: “Tra calciatore e allenatore ho trascorso 16 anni con lantus, è stata una grandissima esperienza. Oggi mi sento una persona molto più completa, cerco di migliorare non solo rispetto ai tempi dellantus, ma anche rispetto a 24 ore prima”.Sul percorso di crescita delè stato chiaro e diretto: “Stiamo lavorando solo da 6 mesi, dobbiamo dare reale valore al tempo e al lavoro.