Colpo di scena altro che Serie A | salta il grande ritorno

La sessione invernale di calciomercato è nel vivo, le squadre diA sono a lavoro per rinforzarsi e raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati. È il caso del Napoli di Antonio Conte, il club azzurro – primo in campionato – è chiamato a sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Il ventitreenne attaccante georgiano si è trasferito al PSG in cambio di 70 milioni di euro, un'operazione di mercato che obbliga i partenopei ad essere attivi sul mercato affinché il tecnico salentino abbia nell'organico un degno sostituto. La società di Aurelio De Laurentiis, però, lavora anche sulla retroguardia.Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c'è anche la volontà di rinforzare il pacchetto dei difensori centrali, regalare ad Antonio Conte delle valide alternative ad Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani.