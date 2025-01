Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. Il rapimento della neonata: “Un miracolo”

La puntata del 22 gennaio 2025 di Chi? non poteva non aprirsi con la vicenda che più ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera nelle ultime ore. Si tratta delpiccola Sofia dalla clinica di Cosenza, dove si trovava ricoverata con la mamma Valeria, a un giorno dalla sua nascita. La signora è intervenuta in diretta televisiva raccontando le emozioni contrastanti vissute negli ultimi giorni.di Sofia, i dubbiNellata del 21 gennaio 2025 una coppia si è introdotta nella Clinica Sacro Cuore di Cosenza, sottraendo alla madre e alle due nonne la piccola Sofia, a solo un giorno di vita. I due hanno portato via con sé la, ma sono stati tempestivamente fermati dalle autorità giudiziarie che hanno riportato Sofia tra le braccia dei suoi genitori.Una vicenda parzialmente chiarita,che si è scoperto che i due avevano finto una gravidanza e la nascita di un figlio mai avvenuta.