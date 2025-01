Laprimapagina.it - BR1 Happiness For Children si presenta al pubblico

Può un grande dolore trasformarsi in energia? Si può partire da un pianto ed arrivare a regalare sorrisi?Si è aperta con queste due domande la serata dizione del fittissimo calendario di attività dell’Associazione BR1For, fondata in onore e memoria di Bruno Arena: padre, uomo, atleta ed imprenditore amato e competente.In tanti i presenti che si sono alternati, amici, artisti ed Istituzioni – in occasione dell’apertura lavori anche il Sindaco metropolitano Enrico Trantino e il presidente dell’ARS On. Gaetano Galvagno – che hanno dato vita, fattivamente, ad unazione mirata a portare alla conoscenza di tutti un’associazione fondata su 4 pilastri: quello formativo, quello editoriale, quello della sensibilizzazione e quello dell’organizzazione di eventi con finalità benefiche.