Ilgiorno.it - Borgo Virgilio, un market della droga in casa: arrestato 23enne

Leggi su Ilgiorno.it

(Mantova) – Inaveva un vero e propriodai carabinieri undi. La scoperta è stata fatta grazie ad alcuni appostamenti e pedinamenti: i militari tenevano da tempo sott’occhio tre ragazzi e l’insolito andirivieni notato fuori dalle abitazioni dei giovani non poteva non attirare l’attenzione. Per questo, la Procura mantovana ha emesso un mandato di perquisizione. Nella mattinata del 21 gennaio, i CarabinieriStazione di, in stretta collaborazione con i colleghi dell’Aliquota OperativaCompagnia di Mantova, coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (BG), sono così riusciti ad entrare nell’abitazione di un 23nne del luogo, rinvenendo 20 grammi di “ketamina” suddivisa in 10 involucri, 8,5 grammi di “hascisc” suddivisi in 7 involucri e materiale vario idoneo al confezionamento dello stupefacente.