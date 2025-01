Oasport.it - Bolelli e Vavassori approdano nella finale del doppio degli Australian Open! Battuti in rimonta Goransson/Verbeek

Leggi su Oasport.it

Simonee Andreain. È questa la notizia che arrivanotte italiana da Melbourne. Sul campo della Rod Laver Arena, la coppia tricolore ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo nel, sconfiggendo inil duo formato dallo svedese Andree dall’olandese Sem. È stato un incontro duro per gli azzurri, costretti a cedere il primo set sul 6-2. Dal secondo parziale la reazione è arrivata e lo score di 6-3 6-4 ha suggellato la prestazione, in un match durato 1 ora e 54 minuti di gioco. L’emiliano e il piemontese, dunque, hanno ottenuto per la terza volta il pass per unain un Major, dopo quelli dell’anno scorso sempre in Australia e al Roland Garros. I prossimi avversari verranno fuori dall’altra semitra i tedeschi Krawietz/Puetz e ilcomposto dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten.