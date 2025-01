Unlimitednews.it - Automotive, in Italia metà delle aziende non prevede nuovi investimenti

ROMA (ITALPRESS) – Inquasi lanonsignificativi inprodotti, e, tra chi investe, la maggioranza intende farlo nella mobilità elettrica, che si pone anche come l’unico comparto dell’industria con prospettive di crescita occupazionale. E’ quanto emerge dall’analisi presentata oggi al ministeroImprese e del Made in Italy dall’Osservatorio TEA, l’osservatorio sulle trasformazioni dell’ecosistemano, guidato dal Center for& Mobility Innovation dell’Università Cà Foscari Venezia (CAMI) e dal CNR-IRCrES, nell’ambito dell’evento “Mobilità elettrica e industriana: i risultati della survey 2024”.La ricerca si basa sulle risposte a una survey condotta nel 2024 a cui hanno partecipato 397oltre 2.