Australian Open Bolelli e Vavassori coppia d’oro! È finale

Simonee Andreaconfermano il loro straordinario momento di forma e raggiungono ladel doppio maschile all’. I due tennisti italiani, protagonisti di stagioni caratterizzate da solidità e continuità, hanno superato in rimonta lo svedese Andre Goransson e l’olandese David Pel Verbeek con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4.Dopo un primo set complicato, laazzurra ha messo in campo tutta l’esperienza maturata negli anni, ribaltando l’inerzia del match con un secondo set impeccabile. Nel terzo parziale,hanno mostrato freddezza e determinazione nei momenti chiave, conquistando un posto nell’ultimo atto del prestigioso Slamo.La costanza di un duo vincenteQuesto straordinario risultato non è frutto del caso, ma della continuità di rendimento chehanno dimostrato nel circuito.