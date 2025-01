Tarantinitime.it - Anziana cade in casa, soccorsa dai poliziotti

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato nel comune di Grottaglie ha soccorso un’signora, dandole conforto e sostegno.Nel primo pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Grottaglie, nel corso dei loro consueti servizi di controllo mentre percorreva in auto il centro cittadino della Città delle Ceramiche, è stato avvicinato da un cittadino il quale in preda ad una crisi di panico ha chiesto loro aiuto perché la suamadre di 79 anni era stata vittima di un incidente domestico.La donna era caduta dalle scale procurandosi una profonda ferita sulla fronte e sul labbro con una conseguente copiosa perdita di sangue.Immediato è stato il loro intervento.I duesi sono preoccupati di portare il primo soccorso alla vittima ancora in stato di shock tamponando l’emorragia provocata dalla profonda ferita alla testa in attesa del personale medico del 118 che era già stato tempestivamente allertato.