Altri Animali di Guido Votano | le vite di pazienti e ospiti di una clinica veterinaria

Amanti degliquesto documentario è quello che fa per voi:di. Prodotto dal regista e produttore Cristiano Bortone (Il mio posto è qui, 2024) per la societàOcchi e realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission racconta l’impegno la passione e la dedizione dei veterinari Monica Pais e Paolo Briguglio nellaDuemari di Oristano. Un amore, quello per il mondo animale, che li porta ad avere a che fare con fauna domestica e selvatica.Cani, gatti, randagi investiti, ma anche volpi, galli inappetenti, agnelli infetti, rapaci fratturati, cavalli anziani da sostenere, tartarughe ferite da ricucire e molti. le porte del loro pronto soccorso sono aperte a tutti, anche a quelli senza proprietari. Tra visite mediche, vaccini, sterilizzazioni, interventi d’emergenza, Monica e Paolo – aiutati da dieci giovani veterinarie piene di energia – dedicano anima e corpo alla guarigione di ogni sfortunato ospite della, anche per trovare casa ai circa duecento randagi che trattano ogni anno.