Agrigento | asfaltano anche i tombini per la visita di Mattarella ora li cercano col metal detector

Leggi su Dayitalianews.com

Ad, in vista delladel presidente della Repubblica Sergio, che sabato mattina ha partecipato al teatro Pirandello alla presentazione degli eventi per l’anno in cui la città è capitale italiana della cultura, le strade sono state asfaltate in modo frettoloso. I lavori, finanziati con 510 mila euro di fondi regionali, sono stati eseguiti talmente velocemente chee chiusini sono stati ricoperti di asfalto invece di essere sigillati e livellati come sarebbe stato necessario.Questo è avvenuto perché i fondi sono stati resi disponibili solo pochi giorni prima, costringendo il Genio Civile dia completare l’intervento in soli tre giorni, nonostante le difficoltà causate dalle forti piogge, invece delle tre settimane richieste per un lavoro accurato.