Agli Oscar 2025 Emilia Pérez ha già quasi vinto tutto con le sue 13 nomination

Dopo due rinvii a causa degli incendi che hanno devastato Los Angeles glihanno ufficializzato leper questa edizione. Dal Samuel Goldwyn Theater gli attori Rachel Sennott e Bowen Yang hanno elencato le candidature. Prima però è stato ricordato il momento complicato che sta attraversando la resiliente Hollywood.Come da pronostici il musicaldel francese Jacques Audiard porta a casa un bel bottino: ben 13 candidature. Lo seguono The Brutalist e Wicked (la vera sorpresa di quest’anno) con 10. Se la cava bene anche A Complete Unknown su Bob Dylan con 8 stellette al petto.Perchédi Jacques Audiard ha entusiasmato Cannes così tanto che già si parla di palmarèscourtesy of press officeIsabella Rossellini tiene alta la bandiera italianaNiente da fare per il nostro Vermiglio che non rientra nella categoria Miglior Film Internazionale: i votanti dell’Academy gli hanno preferito I’m Stille Here di Walter Salles, The girl with the Needle, il film d’animazione Flow – Un mondo da salvare e l’iraniano Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof.