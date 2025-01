Tg24.sky.it - Abusi edilizi, 8 persone a processo per la Torre Milano

Ottoandranno acon l’accusa di abusoo e lottizzazioneva per la realizzazione della, un grattacielo residenziale di 24 piani in via Stresa. Si tratta di imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti dello Sportello unico dell'a e della Direzione urbanistica del Comune di. A deciderlo è stata la gup Teresa De Pascale accogliendo la richiesta della Procura: ilsi aprirà dunque il prossimo 11 aprile davanti alla settima sezione penale. Il caso è il primo a finire adei molti trattati dai pm milanesi nell'ambito delle indagini sull'urbanistica milanese.