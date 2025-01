Zonawrestling.net - WWE: Dopo lo scioglimento di Chase U, Andre Chase torna a NXT con una nuova identità

L’episodio di NXT del 21 gennaio su The CW è stato ricco di avvenimenti. Lo show, della durata di due ore, ha presentato match importanti e un ritorno inaspettato., assente da quando la sua stable è stata sciolta senza il suo consenso, è finalmente riapparso. Ridge Holland aveva infranto le sue speranze di conquistare il titolo NXT, distruggendoU in un solo colpo.alcune settimane lontano dalle scene, Mr.to.Durante la seconda ora dello show,è apparso nel backstage, visibilmente depresso e trasandato, molto lontano dalla sua solita immagine. Con un vecchio video diU trasmesso in una TV alle sue spalle,ha fatto il suo ritorno, pronunciando parole piuttosto amare. Ha detto a Hank e Tank di separarsi immediatamente, aggiungendo: “Tutti i tag team finiscono solo con un cuore spezzato.