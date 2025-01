Tuttivip.it - “Voi due non vi vergognate?”. Grande Fratello, beccati nella notte ed è bufera: “Lei soffrirà” (Video)

Le tensioni e le emozioniCasa delcontinuano a tenere i telespettatori incollati allo schermo, specialmente con l’imminente ritorno di Helena Prestes e altri ex concorrenti. Mentre la maggior parte degli inquilini esprime irritazione per questo possibile ripescaggio, si è verificato un momento di dolcezza tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma, due dei pochi a guardare con favore all’ingresso della modella brasiliana.Tutto è iniziato quando Javier Martinez si è avvicinato a Zeudi Di Palma per una conversazione intima, sedendosi accanto a lei sul letto. Tra i vari argomenti trattati, uno ha avuto particolare rilievo: Helena Prestes. Zeudi ha confidato a Javier di sentirsi respinta dalla modella, sostenendo di aver preso un “due di picche”. Durante la chiacchierata, lunga oltre 13 minuti, hanno anche discusso del bacio tra Zeudi e Alfonso D’Apice avvenuto a Natale, che la ragazza ha definito unerrore senza alcun significato emotivo.