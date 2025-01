Unlimitednews.it - Trump annuncia un progetto da 500 miliardi di dollari per l’IA

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dalla Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente Donaldhato un massiccio investimento del settore privato per le infrastrutture di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. “Una nuova società americana investirà almeno 500dinelle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, creando quasi nell’immediato oltre 100mila posti di lavoro – ha affermato– questa impresa monumentale è una clamorosa dichiarazione di fiducia nel potenziale dell’America sotto la mia presidenza”.ha definito l’intelligenza artificiale come la chiave del futuro dell’America, sottolineando la necessità di tenere testa alla concorrenza: “La Cina è una concorrente, così come lo sono altri Paesi e per questo sono necessari nuovi investimenti per portare a termine la produzione molto facilmente per generare energia – prosegue– Bisogna costruire nuove infrastrutture per alimentare la prossima generazione di progressi nell’intelligenza artificiale.