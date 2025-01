Calciomercato.it - Thiago Motta se la prende con gli attaccanti: ne salva solo uno

L'allenatore della Juventus parla al termine del pareggio contro il Brugge e commenta la prestazione della squadraUn pareggio che significa qualificazione ai playoff, ma che allontana anche forse in maniera definitiva gli ottavi. La Juventus torna dalla partita contro il Brugge con uno 0-0 che lascia qualche perplessità e nel post gara a 'Sky'commenta così la prestazione dei suoi: "Tutte le squadre che hanno giocato qui hanno avuto difficoltà contro una squadra che difende molto bene. Anche noi abbiamo avuto difficoltà, senza soffrire, ma non creare il sufficiente per poter vincere. È un peccato perché potevamo fare meglio stasera, non togliendo merito all'avversario. Abbiamo sofferto molto poco, ma creato anche non in maniera sufficiente per vincere".