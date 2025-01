Oasport.it - Startlist sprint femminile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 23 gennaio (ore 14.30) andrà in scena ladi, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-di. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi, dove inizierà il fine settimana di gara con una prova riservata alle donne: spazio all’evento che prevede 7,5 km sugli sci di fondo e due passaggi al poligono (una serie in piedi e una a terra, ogni errore viene punito con un giro di penalità).L’Italia spera di ben figurare nella località che ospiterà le gare dialle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si affiderà in particolar modo a Dorothea Wierer, che gareggia letteralmente in casa e punta a trovare il grande risultato in un contesto a lei particolarmente gradito. In gara anche Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara, Martina Trabucchi.