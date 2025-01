Ilnapolista.it - Skriniar in Turchia, Danilo in Brasile e Conte sarà costretto a tenersi Rafa Marin (che non vuole)

per ora non lascerà Napoli. Sia Relevo che Di Marzio e anche Fabrizio Romano avevano parlato di una sua cessione praticamente fatta al Villarreal, dato che il calciatore praticamente non è mai stato utilizzato – per motivi chiari – da, che gli ha preferito Juan Jesus in assenza di Buongiorno ma che gli avrebbe preferito lo stesso il brasiliano pure in assenza di Rrahmani, rischiando un mancino a destra. Insomma,non lo. Proprio Matteo Moretto (Relevo) però oggi ha parlato del fatto che la cessione agli spagnoli del sottoo giallo si sia improvvisamente arenata a causa delle occasioni perse su(che andrà al Fenerbahce) eal Villarreal entro tre giorni, altrimenti resta (Relevo)Di seguito quanto scrive il giornalista esperto di mercato:“Tre giorni.