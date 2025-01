Senato proroga forniture di armi a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 Ilha approvato a larga maggioranza un disegno di legge per la conversione del decreto n. 200del 27 dicembre per ladella cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell' Ucraina. I voti favorevoli sono stati 125, i contrari 25 e un astenuto. Il voto sul disegno di legge ha visto una spaccatura in seno alle opposizioni dato che iri di Pd, Iv e Azione hanno votato a favore, mentre quelli di M5S e Avs hanno votato contro.