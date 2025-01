Lettera43.it - Sanremo 2025: come e di chi sarà la scenografia

C’è una grande novità alla vigilia del Festival di. Ladel Teatro Ariston è stata affidata a Riccardo Bocchini. Si tratta di un uomo di fiducia di Carlo Conti, direttore artistico della kermesse che punta a dare una svolta dopo i cinque anni di Amadeus alla conduzioni., quindi, ha salutato lo storico scenografo Gaetano Castelli, per 22 edizioni al Festival, e la figlia Maria Chiara. L’anno scorso Castelli, che ha compiuto in estate 86 anni, ha ricevuto il premio alla carriera Città di.Chi è Riccardo BocchiniPer Riccardo Bocchini, scenografo e architetto classe ’58, non si tratta della prima volta al Festival. Lo scenografo, infatti, ha realizzato le scenografie dell’Ariston in occasione delle tre edizioni dicondotte da Carlo Conti nel 2015, 2016 e 2017.