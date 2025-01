Pronosticipremium.com - Roma, Pisilli sul rinnovo: “Qui sto benissimo”

La giornata di oggi 22 gennaio è di vigilia per la. Reduci dalla vittoria per 3-1 con il Genoa, i giallorossi sono pronti a lasciarsi alle spalle al campionato e focalizzarsi sul prossimo impegno internazionale. Già, perché c’è da ben figurare in Europa League, una competizione tanto cara alla società e non solo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per il prossimo turno di Coppa UEFA, arrivando addirittura tra le prime 8 della classifica. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del match con l’AZ, in programma domani alle ore 18:45 all’AFAS Stadion. Una trasferta delicata, contro un avversario ostico.Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la partita con i biancorossi ed è ben consapevole che il pericolo sia dietro l’angolo. Serve quindi tenere alta la concentrazione, per tutto l’arco dei 90? minuti.