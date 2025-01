Ilrestodelcarlino.it - Restano ancora ai box Cioffi e Falbo. Si ferma Semeraro

Si allunga la lista di chi non c’è in casa Rimini. Rientra Lepri, escono dalla lista dei convocatie Malagrida. Lista nella quale non rientra, stoppatodall’influenza. Ma nemmenoe Gorelli, tutti infortunati. Mister Buscè potrebbe dare spazio dal primo minuto agli ultimi arrivati Gagliano e Conti affiancando il primo in attacco a Parigi (se così non fosse al fianco dell’attaccante aretino potrebbe prendere posto Chiarella). In difesa, vista l’assenza assoluta dei mancini di ruolo, potrebbe essere Longobardi a essere dirottato lì dalla fascia opposta con Cinquegrano a correre sulla destra. Facile invece pensare che i tre davanti a Colombi possano essereuna volta Megelaitis, De Vitis e Bellodi che, comunque, si gioca il posto con Lepri. Buscè in mezzo al campo potrebbe condere un po’ di riposo a Garetto.