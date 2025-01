Nerdpool.it - PRETTIES di Scott Westerfield: recensione

é il secondo romanzo della trilogia distopica di, pubblicata in Italia da Mondadori. Dal primo romanzo é anche stato tratto il film Netflix.TramaOra che Tally è finalmente diventata una Pretty, tutto sembra perfetto: è bellissima, i suoi abiti sono cool, Zane, il suo ragazzo, è pazzesco e lei non è mai stata così popolare. Eppure Tally sente che nell’infinito party immerso nel lusso hi-tech in cui vive c’è qualcosa di sbagliato. E di spaventoso. Quando all’improvviso le arriva un messaggio dal suo passato da Ugly e tutto quello che aveva scoperto prima dell’operazione riaffiora, non può fare finta di niente. A questo punto ha solo due scelte davanti a sé: dimenticare tutto di nuovo o fuggire verso il passato. Perché è chiaro che il prezzo per vivere in un mondo perfetto è troppo alto, più di quello che Tally è disposta a pagare.