Presentato il Mondiale Junior e Under 23 di sci di fondo a Schilpario | ecco i convocati dell’Italia

Ormai mancano solo una decina di giorni al via del Campionato del Mondo di sci di23 di Bergamo-2025, con la kermesse iridata che dal 3 al 9 febbraio radunerà in Val di Scalve oltre 400 atleti da 44 nazioni e più di 800 persone fra tecnici, accompagnatori e staff.L’eventoè statoquesta mattina a Milano presso la sala stampa all’11° piano del palazzo di Regione Lombardia, dove la ‘padrona di casa’ Federica Picchi, Sottosegretario con Delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, ha sottolineato: “la prima sensazione che ho questa mattina nei confronti del JWSC di Bergamo-è quella della gratitudine, per le risorse naturali del nostro territorio e non solo. Gli interventi fatti alla Pista degli Abeti sono stati cruciali e lasceranno un’importante legacy per la provincia di Bergamo e la Regione Lombardia.