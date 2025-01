Juventusnews24.com - Pietrelli Juventus Next Gen, ufficiale il colpo in attacco! Il comunicato del club e tutti i dettagli

Alessandroè un nuovo giocatore dellaGen.Èinfatti il suo arrivo in bianconero dalla Feralpisalò con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025 con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.Centrocampista nato a Bologna nel gennaio del 2003,è cresciuto nelle giovanili del Cesena per poi trasferirsi all'età di quindici anni proprio neldella sua città natale. Dall'estate del 2022 tra le fila della Feralpisalò con cui ha collezionato 57 presenze fra Serie B e Serie C, 21 delle quali nella stagione attuale condite da 5 gol e 4 assist.