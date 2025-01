Metropolitanmagazine.it - Perché in tanti si sono ritrovati a seguire Trump e Vance su Instagram senza saperlo?

Siversi utenti di Facebook e, sia negli Stati Uniti che in altri Paesi come l’Italia, sigli account ufficiali diaverlo scelto. Ovviamente subito è partito il complotto, soprattutto data la direzione estremamente di destra che sta prendendo Mark Zuckerberg, il proprietario di Meta. La spiegazione, tuttavia, arriva direttamente dalla Casa Bianca.alcuni utenti sivolerloLa spiegazione, apparentemente, è semplice: gli account ufficiali del Presidente degli Stati Uniti (“POTUS”) e del Vice Presidente (“VP”)gestiti dalla Casa Bianca. Per consuetudine vengono poi trasferiti ai nuovi titolari dopo ogni insediamento presidenziale, mantenendo gli stessi follower. La procedura è standard durante le transizioni presidenziali e si applica anche agli account ufficiali della First Lady, per esempio.