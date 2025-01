Lanotiziagiornale.it - Pensioni, lasciare il lavoro diventa sempre più difficile: quali saranno i nuovi requisiti

Per qualcuno sembrerà un traguardo ancora lontanissimo, eppure per la maggior parte dei lavoratori di oggi l’orizzonte temporale è proprio questo. Parliamo dellee delle nuove soglie che potrebbero essere necessarie perilnei prossimi anni. In particolare nel 2040 serviranno 13 mesi in più rispetto a oggi sulla base dell’adeguamento dell’aspettativa di vita.Le stime della Ragioneria generale dello Stato, riportate dal Sole 24 Ore, sono molto più concrete di quel che sembra, considerando che la maggior parte dei lavoratori oggi ha ancora 15 anni davanti prima della pensione. Sia per quella di vecchiaia che per quella anticipata (quindi basata solo sui contributi e non sull’età) serviranno 13 mesi in più.Le previsioni sono basate sullo scenario demografico Istat e non comportano, per ora, conseguenze concrete, considerando che la politica ha ancora tempo per intervenire, non avendo deciso nulla in attesa delle nuove proiezioni dell’istituto di statistica.