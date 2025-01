Liberoquotidiano.it - Pena di morte per chi ammazza un poliziotto: Trump, subito pugno di ferro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Povera Hillary Clinton, che niente aveva capito nel 2016 e niente continua a capire ora. Così, quando Donald, nel discorso dell'Inaugurazione, ha detto che cambierà nome al Golfo del Messico e al monte Denali, in Alaska, si è messa a ridere. Ma per fare di nuovo grande l'America si passa anche dai simboli, e quindi dal Golfo d'America, dal monte McKinley (come si chiamava prima che lo ribattezzasse Barack Obama) e dalla bandiera a stelle e strisce su Marte; meno dalle guerre che tanto piacevano all'ex Segretaria di Stato. Il 47esimo presidente lo sa. «Promise made, promise kept», promesse fatte, promesse mantenute, è uno degli slogan della campagna elettorale. Il tycoon aveva assicurato che si sarebbe messo immediatamente al lavoro, l'ha fatto lunedì sera, di fronte al suo popolo, all'interno della Capitol One Arena, firmando una prima serie di ordini esecutivi.