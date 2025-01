Laspunta.it - ‘O Posto fisso. Un sold out tra l’altro, al Teatro nuovo di Velletri

Un trionfo per la storica Compagnia “O Stignarello” al.Il pubblico delle grandi occasioni ha assistito divertito ed entusiasta alla commedia, in dialetto larianese, “‘O”. Esilarante e godibile, diretta magistralmente da Sara Ceracchi, ottimamente interpretata dalla Compagnia “O Stignarello”, con le musiche originali dei maestri Andrea Pace e Michele Di Filippo.si raccolgono i meritati applausiUna modesta famiglia che vive di espedienti e piccoli furti vorrebbe uscire dalla povertà in cui versa. E tutto ciò avviene attraverso una lunga serie di equivoci, situazioni farsesche e spassosi fraintendimenti. Una serata di grande divertimento che ha coinvolto ed appassionato gli spettatori. La Compagnia ha voluto dedicare, con grande affetto, lo spettacolo ad un caro amico e collega scomparso, Luca di Giacomantonio.