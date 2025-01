Tvplay.it - Nuovo acquisto Milan, la sentenza gela i tifosi: manca davvero poco

sempre meno alla fine del calciomercato e in casail club ha ormai le idee chiare. Servono rinforzi immediati. Ildi Sergio Conceicao si gioca questa sera tanto del suo futuro. Il club rossonero affronterà il Girona nel penultimo turno di Champions League, i rossoneri hanno un calendario sulla carta non impossibile e con due vittorie la formazione rossonera potrebbe raggiungere la Top 8. Conceicao completerebbe cosi il percorso di Fonseca che in Europa non ha fatto male, anzi tutt’altro., la(Lapresse) TvPlayIlin questa fase della stagione ha avuto fin troppi alti e bassi e l’ultima sconfitta contro la Juve in campionato ne è la dimostrazione. Iattendono rinforzi, siamo al 22 Gennaio e il solo Kyle Walker, tra l’altro non ufficiale, è troppoper una squadra che a inizio mercato parlava di 3-4 rinforzi per ruolo.