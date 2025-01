Mistermovie.it - Mister Movie | Running Point Data di uscita fissata per la serie Netflix di Kate Hudson

ha annunciato ufficialmente che, la nuovacomica ambientata nel mondo del basket, sarà disponibile per lo streaming a partire dal 27 febbraio 2025.Svela ladidella NuovaComedy sul Basket conclass="wp-block-heading">Protagonista dello show è la vincitrice del Golden Globe, al suo primo progetto televisivo come protagonista assoluta, dopo apparizioni income Glee e Truth Be Told.La Trama diLaracconta la storia di Isla Gordon, interpretata da, una donna ambiziosa che si ritrova a capo dei Los Angeles Waves, una delle squadre di basket professionistico più prestigiose, dopo che un grave scandalo costringe suo fratello a dimettersi. Isla dovrà dimostrare a una famiglia scettica, al consiglio direttivo e all’intero mondo dello sport che è in grado di gestire la squadra, navigando in un ambiente dominato dagli uomini e ricco di sfide imprevedibili.