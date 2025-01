Ilgiorno.it - Luisa Impastato alla scuola Sabin. Gli studenti a lezione di legalità

Glidellamediadi. Una mattinata speciale ha caratterizzato la loro giornata l’altro ieri davanti a, importante attivista antimafia, nipote del giornalista Peppino, ucciso da Cosa nostra a soli 30 anni, nel 1978, per essersi opposto con la sua attività giornalistica alle dinamiche mafiose, riguardanti anche membri della sua famiglia. "Siamo stati davvero felici della visita di- commenta Francesca Ciannameo, docente di lettere e referente dell’iniziativa -. Questo è stato possibile grazienostra collaborazione con l’associazione Libera, molto attiva a San Fruttuoso in quanto quartiere in cui è avvenuta l’ultimazione dell’omicidio di Lea Garofalo. Per l’occasione è stato presentato ai ragazzi il progetto “Le strade di Lea“, con il quale verrà creato un percorso di sagome fisse sulle strade di quartiere, in suo onore e memoria".