Lanazione.it - Lucchese, comincia l’era Sanbabila: confermato Gorgone, “in arrivo forze finanziarie fresche”

Lucca, 22 gennaio 2025 - Finalmente è calato il velo sulla nuova società. Nel corso di una conferenza stampa si sono presentati il presidente Giuseppe Longo, il direttore generale Riccardo Veli ed in sala erano presenti Umberto Bruno responsabile area tecnica e Pasquale Matarese collaboratore dell’area tecnica, assieme al direttore sportivo Claudio Ferrarese. La prima notizia è quella della riconferma dell’allenatore Giorgio, che continuerà a guidare laverso la salvezza, con l’anche di almeno tre rinforzi, in pratica uno per reparto. “Abbiamo avuto la necessità – ha commentato Longo – di chiudere la trattativa con urgenza a causa della situazione di salute del presidente Bulgarella, facendo comunque la due diligence necessaria, ovvero l'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all'oggetto di una trattativa.