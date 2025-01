Terzotemponapoli.com - Lo Monaco: “Garnacho, talento caro”

Pietro Lo, noto dirigente sportivo, si è espresso ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre, affrontando diversi temi legati al calcio italiano e internazionale. Tra i punti principali, la sua valutazione sull’argentino Alejandroe un’analisi approfondita sul panorama calcistico, con uno sguardo particolare al Napoli.cristallino, ma prezzo esageratoLoha riconosciuto le grandi qualità di, giovane promessa del calcio mondiale. “Ha tutto, potenzialità importantissime”, ha dichiarato, sottolineando come il calciatore sia in grado di attaccare la profondità, sia con la palla al piede sia senza. Tuttavia, ha espresso perplessità sulla valutazione economica che circonda il giocatore. Secondo Lo, il prezzo eccessivo non rispecchia un’analisi razionale del valore, ma è frutto di un sistema incapace di scoprire talenti in modo capillare, gonfiando così i costi.