L’Asst Papa Giovanni XXIII rassicura | l’assistenza primaria in Alta Valle Brembana è garantita

Bergamo. La situazione nell’è costantemente monitorata e sotto controllo: nessun cittadino è mai rimasto privo di assistenzae il servizio è oggetto di un ulteriore miglioramento. Questa lazione cherivolge ai sindaci dell’e a tutta la popolazione a seguito del pensionamento di uno storico medico di medicina generale del territorio e del trasferimento di un altro medico.Situazioni cheha immediatamente gestito attraverso tutte le misure necessarie per garantire la continuità assistenziale ai residenti.Nell’Ambito di Branzi, le due colleghe già operanti nell’area, hanno infatti acquisito un buon numero di assistiti, fino al raggiungimento del massimale consentito dalla normativa vigente e parallelamente, per assicurarea tutti gli utenti,ha affidato un incarico provvisorio a un medico che ha garantito sin da subito un monte ore di lavoro previsto dalle regole in essere.