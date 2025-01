Ilrestodelcarlino.it - La visita del commissario: "Già tante risorse disponibili. Partiamo con le urgenze". Ombre sui piani speciali

"Abbiamo una ventina di situazioni difficili che noi abbiamo portato fin qui, ma più di così non possiamo fare – dice il sindaco di Faenza Massimo Isola –. La gente alla terza alluvione è inferocita. C’è chi ha in casa il quadretto del giornale con la scritta ’piano speciale’ sottolineata in azzurro. Giuro, li ho visti". Ilè cambiato, ma i problemi sono quelli di sempre: quelli che spaventano da un anno e otto mesi, da quel maggio 2023 in cui ci siamo scoperti fragili. E così ieri mattina in municipio a Faenza, la città forse più colpita e che fa da cerniera tra la collina franata e la pianura allagata, i sindaci del territorio hanno incontrato Fabrizio Curcio, neoper l’alluvione nominato a inizio mese a sostituire il generale Figliuolo, il cui mandato era scaduto.