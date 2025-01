Anteprima24.it - “La Cura – musica, poesia e filosofia del Maestro Franco Battiato”: l’incontro a Foglianise

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 24 gennaio alle ore 17.00 presso la Biblioteca “Valentina Pedicini”, -all’interno del plesso della scuola primaria di– si terràdal titolo “Ladel”.L’evento è organizzato nell’ambito del progetto inserito nel PTOF dell’IC “Valle Vitulanese”, “La Scuola tra le Righe”., introdotto dal Dirigente scolastico dell’IC Prof. Gennaro della Marca, ospiterà come relatore il Professor Nicola Sguera, che insegna Storia enel Liceo Classico “Giannone” di Benevento, e ha all’attivo tre raccolte di saggi e quattro raccolte di versi. “Di Nuvole e Parole” è il suo ultimo libro.Attraverso i versi dei testi di, guidati da un vero estimatore dell’opera artistica delcatanese, l’evento rappresenterà una preziosa occasione per conoscere in modo più approfondito lo stile raffinato e colto di uno dei più illustri rappresentanti della cultura italiana.