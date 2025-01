Dilei.it - Justin Bieber ha tolto il “segui” alla moglie Hailey, la verità sulla crisi di coppia

Il matrimonio traBaldwin è da sempre sotto la lente d’ingrandimento di fan ed esperti gossip. Da anni, fin da quando erano fidanzati, sono state messe in circolazione numerose voci sul loro conto. L’ultima in ordine temporale riguarda ladel loro matrimonio, evidenziata dal mancato “follow” su Instagram da parte del cantante.non segue suaAl tempo dei social, che ormai permeano la nostra quotidianità, ci si dice addio anche attraverso gesti come il “” rimosso su Instagram. È tra le prime cose che gli esperti di gossip verificano, come nel caso di Fedez e Chiara Ferragni, ad esempio.È stata così rapidamente lanciata la notizia del “follow” rimosso aBaldwin da parte di suo marito. Come se non bastasse, l’azione è stata rivolta anche al suocero, Stephen Baldwin (fratello di Alec Baldwin).