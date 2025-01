Ilrestodelcarlino.it - Il Palermo ha un flipper in attacco. Ma la Reggiana è affamata di punti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono ripresi i lavori dellaagli ordini di mister William Viali: nel mirino il ritorno a muovere la classifica dopo la sconfitta di Salerno. L’avversario è il: si gioca domenica al "Città del Tricolore" alle ore 15. Diverse le insidie, ma è facile immaginare che Meroni e compagni lavoreranno particolarmente sulla fase difensiva. Il, infatti, è la squadra che ha tentato più tiri in queste 22 partite, ben 230 (la media di più di 10 a partita). Ha vinto quattro gare nelle ultime cinque, e ha 30(è quinto): 23 gol fatti, però, sono soltanto uno in più dei granata; tirare tanto non è sempre sinonimo di gol, ma è facile prevedere che dalle parti di Bardi ci sarà tanto lavoro da fare. Anche sui calci piazzati, per esempio: i siciliani hanno battuto più calci d’angolo di tutti, ben 126 (quasi sei a partita).